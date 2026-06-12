Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'dan minik tiyatroculara anlamlı destek

Kars'ta köy ilkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, genç yeteneklerin başarılarını kutladı.

Kars'ın Digor ilçesinde eğitime ve öğrencilerin sosyal gelişimine yönelik çalışmalara önem veren Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Türkmeşen Köyü İlkokulu öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi onuruna düzenlenen yemek programına katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kahraman, gençlerin sanatsal faaliyetlerde gösterdiği başarıları takdir etti.

Türkmeşen Köyü İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı tiyatro çalışmalarıyla elde ettiği başarıların kutlandığı programda öğrenciler, sahne deneyimlerini ve tiyatro sürecinde yaşadıkları heyecanı Kaymakam Kahraman ile paylaşma fırsatı buldu. Öğrencilerin anlattıklarını ilgiyle dinleyen Kaymakam Kahraman, sanatın çocukların kişisel gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Yemek programı boyunca öğrencilerle tek tek sohbet eden Kaymakam Kahraman, tiyatro çalışmalarının özgüven, iletişim becerileri ve ekip ruhunun gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, gösterdikleri özveri ve emekten dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Kaymakam Kahraman yaptığı değerlendirmede, eğitim hayatının yalnızca akademik başarılarla sınırlı olmadığını ifade ederek, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de öğrencilerin gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Çocukların sanata yönlendirilmesinin geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirten Kahraman, öğrencilerin ortaya koyduğu performansların takdire şayan olduğunu söyledi.

Programda öğrencilerin tiyatro çalışmalarına emek veren öğretmenler de unutulmadı. Kaymakam Kahraman, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sunan öğretmenlere teşekkür ederek, eğitim camiasının özverili çalışmalarının her türlü takdiri hak ettiğini dile getirdi.

Neşeli ve sıcak görüntülerin yaşandığı buluşma, öğrenciler için moral ve motivasyon kaynağı olurken, genç tiyatrocular Kaymakam Kahraman'ın destekleyici sözlerinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Digor'da eğitim, kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çeken program, öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilecekleri sosyal etkinliklerin artırılmasının, onların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına önemli katkı sağlayacağını bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı