Kavaklıdere'de 6. Keşkek Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde "Kurucuova 6. Keşkek Festivali" yapıldı.

Kavaklıdere Kaymakamlığı himayesinde belediye ile Kurucuova Muhtarlığı işbirliğinde mahalle meydanında düzenlenen etkinliğin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunu gösterileri ve protokol konuşmalarının ardından muhtarlık binası açıldı.

Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Belediye Başkanı Mehmet Demir ve protokol üyeleri, keşkeğin en önemli malzemesi olan buğdayı dibekte döverek keşkek hazırlanmasına yardım etti.

Asırlardır düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde yöresel lezzetlerden olan keşkek, geleneksel yöntemlerle hazırlandı.

Asırlık tariflerle büyük kazanlarda pişirilen keşkek katılımcılara ikram edildi. Festival, mehter takımı gösterisinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Özgür Deliavcı, il ve ilçe protokolü de katıldı.