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Kavak’ta geleneksel mahalle şenliğine yoğun ilgi

Kavak’ta geleneksel mahalle şenliğine yoğun ilgi
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Samsun’un Kavak ilçesinde düzenlenen geleneksel mahalle şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen geleneksel mahalle şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçenin Çukurbük Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen mahalle şenliğinde, gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında düzenlenen geleneksel güreş müsabakaları ilgi görürken, yerel sanatçıların konserleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte misafirlere geleneksel keşkek ikramı da yapıldı. Gün boyu süren etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, organizasyonun gelecek yıllarda da sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Şenlikte konuşan Çukurbük Mahalle Muhtarı Şaban Kıvrak, organizasyonun her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Mahallemiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini bugün bir kez daha sergiledi. Geleneksel değerlerimizi yaşatmak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürüyoruz. Organizasyonumuzun gerçekleşmesinde emeği geçen Çukurbük Derneği'ne, gönüllülerimize, destek veren kurumlarımıza ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çukurbük Dernek Başkanı Enver Özdemir de organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, mahalle kültürünün yaşatılması açısından şenliğin önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Geleneksel mahalle şenliğine ilçe protokolü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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