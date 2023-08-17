Kastamonu'nun Milli Mücadele Yıllarındaki Rolünü Anlatan Sergi Sarıyer'de Açıldı

Kastamonu'nun Milli Mücadele yıllarında taşıdığı önem ve oynadığı hayati rolü anlatan 'Bir Liman Bir Han Bir Devrim' sergisi, Sarıyer'de İstanbullulara kapılarını açtı. Sergi, Kastamonu'nun Milli Mücadeledeki rolünü belge ve örneklerle gözler önüne seriyor.

Kastamonu'nun Milli Mücadele yıllarında taşıdığı önem ve oynadığı hayati rolü anlatan "Bir Liman Bir Han Bir Devrim" sergisi, Sarıyer'de İstanbullulara kapılarını açtı.

Koleksiyon yöneticiliğini İsmail Aziz Karahan ile Dr. Murat Karasalihoğlu'nun yaptığı sergi, Sarıyer Belediye Binası'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşunda en çok pay sahibi olan iller arasında Kastamonu'nun yer aldığına işaret ederek, "Milli Mücadele döneminde Kastamonu sadece gençlerini askere göndermekle kalmadı. Şerife Bacı ve Halime Çavuş gibi isimlerle de Türk ulusunun kurtuluşuna katkı sağladı." dedi.

Serginin Kastamonu'nun Milli Mücadeledeki rolünden izler taşıdığını vurgulayan Genç, "Cumhuriyeti ve Atatürk'ü sevmek sloganlarla değil, o günkü ruhu günümüzde yaşatarak olur." diye konuştu.

Kastamonu halkının giydiği şapka örnekleri de sergide yer alıyor

Kastamonu halkının Milli Mücadele'ye verdiği desteği gösteren arşiv belgeleri, gazete kupürleri ve 1925'te ilan edilen Şapka Kanunu'nun ardından Kastamonuluların giydiği şapka örnekleri, sergide yer alıyor.

İlk olarak 2021'de Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde açılan "Bir Liman Bir Han Bir Devrim" sergisinin içeriği, şehre dair yeni arşiv belgelerinin bulunmasıyla daha genişletildi.

Sarıyer'de 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek sergi, interaktif ve daha geniş kapsamlı haliyle 23 Ağustos'ta Kastamonu'daki Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak.