Kastamonu'daki Yadigar Çeşmesi Restore Edilip Yeniden Hizmete Açıldı

Kastamonu'da 1909 yılında dönemin valisi Ömer Ali Bey tarafından yaptırılan "Yadigar Çeşmesi" restore edilerek yeniden hizmete sunuldu.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2013 yılında tescil edilen Kastamonu Valilik binası önündeki çeşmenin onarılması için Vali Meftun Dallı'nın talimatlarıyla İl Özel İdaresinin kontrolünde çalışma yürütüldü.

Restorasyon çalışmalarıyla deforme olan kısımları onarılan çeşme, yüzey temizliği yapıldıktan sonra suya kavuşturularak yeniden hizmete açıldı.

"Ömer Ali Bey, bu çeşmeyi 1909'da tamamen kendi kesesinden yaptırmış"

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve yerel tarih araştırmacısı Hamdi Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşmenin, Ömer Ali Bey tarafından şehre kazandırılan bir hayır eseri olduğunu söyledi.

Ömer Ali Bey'in "Yadigar Çeşmesi"ni kendi maddi imkanlarıyla yaptırdığını anlatan Nalbant, "Kastamonu'da 4,5 ay görev yapan Vali Ömer Ali Bey, bu kısa sürede güzel işlere imza atmış. Restorasyonu yapılan bu tarihi çeşme de o işlerden biri. Ömer Ali Bey, bu çeşmeyi 1909'da tamamen kendi kesesinden yaptırmış. Çeşmenin üzerindeki süslemelerin ve Yadigar-ı Ömer Ali 1325-1327 (Rumi takvime göre) yazısının da dönemin hattatlarından biri olan Mustafa Nami Efendi'ye ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün, ismiyle müsemma yadigar bir eserin restore edilerek hizmete açılması oldukça önemli." diye konuştu.

Nalbant, Ömer Ali Bey'in aynı zamanda manzum (şiir biçiminde yazılmış) ve mensur (düzyazı) eserleri olan bir edebiyatçı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ömer Ali Bey, Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Fransızca bilirmiş. 1920'de vefat eden Ömer Ali Bey, vefatında tüm malvarlığını Hilal-i Ahmer'e (Türk Kızılay) bağışlayan bir hayırsever aynı zamanda. Böyle değerli bir ismin hatırasının yeniden ayağa kaldırılması takdire şayan bir durum. Başta Valimiz Sayın Meftun Dallı olmak üzere emeği geçen herkese şehrimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."