Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti

Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi sahnesinde unutulmaz bir konserle müzikseverlerin karşısında çıktı. 'Heybemizdeki Türküler' ismi verilen konserde sanatçıların solo olarak seslendirdikleri eserler dinleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler'in izlediği konsere çok sayıda müziksever katıldı.

Sevilen sanatçı Özgür Doğan'ın şefliğini yaptığı ve 35 kişiden oluşan koro, gece boyunca; 'Hastane Yoluna', 'Güzel Bugün Tura Çıkmış', 'Dinek Dağı' gibi sevilen halk türkülerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde dinleyiciler, konser boyunca seslendirilen türkülere eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel halk müziği türküleriyle izleyenleri büyüledi.

"BİR DAHAKİ KONSERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, konserin sonunda; "Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği korosu 13 senedir bizlere unutulmaz konserler yaşatıyor. Kalabalıktan da anlaşılacağı üzere, Kartallı müzikseverler de koromuzun konserlerine yoğun ilgi gösteriyor. Başta koromuzun şefi Özgür Doğan'a ve tüm koro üyelerimize teşekkür ediyor, bir dahaki geceyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat