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Kars Valisi Ziya Polat, Ani Örenyeri'nde kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi

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Kars Valisi Ziya Polat, Ani Örenyeri'nde kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi
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Kars Valisi Ziya Polat, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Ani Örenyeri'ni ziyaret etti. Polat, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını incelerken Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan'dan bilgi aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olarak nitelendirilen Ani Örenyeri'ni ziyaret ederek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ziya Polat, gerçekleştirdiği ziyarette Ani Örenyeri'nde sürdürülen arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Polat'a, Ani Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan tarafından alanda yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ani Örenyeri'nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı ziyarette, kazı alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi. Vali Polat, devam eden çalışmaların tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından önemine dikkat çekti.

Yaklaşık bin yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin izlerini bünyesinde barındıran Ani Örenyeri, Kars'ın kültür ve turizm değerleri arasında önemli bir yere sahip bulunuyor.

Vali Polat, incelemelerinin ardından Ani'de yürütülen çalışmalar dolayısıyla Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ve ekibine kolaylıklar diledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri; katedrali, kiliseleri, surları, köprüleri ve diğer tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine farklı dönemlerin izlerini bir arada görme imkanı sunuyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Ani, sahip olduğu kültürel mirasla Kars'ın turizm potansiyelinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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