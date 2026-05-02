Kars'tan TÜBİTAK yarışmasında gururlandıran başarı: Türkiye üçüncülüğü geldi

Kars'ta eğitim alanında yürütülen nitelikli çalışmalar, ulusal düzeyde önemli bir başarıyla taçlandı. Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ile Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde hazırlanan proje, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

"Aşıklık geleneği geleceğe taşınıyor"**

"Genç Çıraklar Diyor ki: Aşıklık Kültürümüzdür! Kadim Geleneği Geleceğe Hep Birlikte Taşımaya Var mısınız?" başlıklı proje, Türk Dili ve Edebiyatı alanında, Kültürel Miras teması kapsamında hazırlandı. Projede, Anadolu'nun köklü değerlerinden biri olan aşıklık geleneğinin genç kuşaklara aktarılması hedeflenerek, kültürel sürekliliğe dikkat çekildi.

"59 bini aşkın öğrenci arasında büyük başarı"

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 59 bin 26 lise öğrencisi katıldı. Toplam 29 bin 739 projenin değerlendirmeye alındığı organizasyonda yoğun bir rekabet yaşandı. Kars'ı temsil eden proje, bu zorlu süreçte sıyrılarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında Türkiye üçüncülüğü elde etmeyi başardı.

"Genç yetenekler ve güçlü danışmanlık"

Projede BİLSEM öğrencisi Zeki İlgar ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Defne Tazegül ve Ali Kemal Kurum aktif rol aldı. Çalışmanın danışmanlığını ise BİLSEM Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Evren Özgür Abbasoğlu yürüttü. Öğrencilerin disiplinli çalışmaları ve danışman öğretmenin rehberliği, elde edilen başarının temelini oluşturdu.

"Kurumlar arası iş birliği meyvesini verdi"

Elde edilen derece, yalnızca bireysel başarıyı değil, aynı zamanda kurumlar arası güçlü iş birliğini de gözler önüne serdi. Eğitimde ortak akıl ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koyan bu sonuç, Kars'ın akademik alandaki yükselen ivmesini de pekiştirdi. Kars'tan çıkan bu anlamlı başarı, hem öğrenciler hem de eğitim camiası için büyük bir gurur kaynağı olurken, gelecekte daha büyük projelerin de habercisi olarak değerlendiriliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı