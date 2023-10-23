Kars'ta Tiyatro Topluluğu Yeniden Kuruluyor

KARS'ta 12 yıl önce kapatılan tiyatro topluluğunun yeniden kurulması için çalışma başlatıldı. Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi'nin ortaklaşa kuracağı 40 kişilik tiyatro topluluğunda yeralacak oyuncuları belirlemek için sözlü mülakat yapıldı. 16 yaşından büyük tiyatro meraklıları, jüri önünde hünerlerdini sergileyerek başarılı olmaya çalıştı.

Kars'ta dönemin belediye yönetimi tarafından 12 yıl önce kapatılan tiyatro topluluğunun yeniden kurulması için Kars Belediyesi ile Kafkas Üniversitesi protokol imzaladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu'nun imzaladığı protokolle çalışmalar başlatıldı. 40 kişilik tiyatro topluluğunda yeralmak isteyen 16 yaşından büyük kadın ve erkekler sözlü mülakatın yapıldığı Aynalı Köşk Kültür Sanat Merkezine geldi. Çoğunluğunu devlet tiyatrosu sanatçıları ve akademisyenlerden oluşan jürinin karşısına geçen oyuncu adayları hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Belediye hizmetlerinin sadece yol, su, kanalizasyondan oluşmadığını belirten Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sosyal-kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere de imkan vermek, imkan hazırlamak gerektiğini düşünenlerdeniz. Geldiğimiz günden bugüne sosyal faaliyetlere de ağırlık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Burada Güzel Sanatlar Fakültesi var. Paydaş olarak arkadaşlarımızın da, kurum müdürlerimizin desteğiyle Kars'ta yerel bir tiyatro toplumu kurulması ve kendi çocuklarımızın oyuncu olarak, kendi çocuklarımıza oyun oynamasını istiyoruz. Oyunlarımızı hem il merkezinde inşallah tüm ilçelerimizde ve gidebilirsek köylerimizde oynamak istiyoruz. Tabii biz hep söylüyoruz; ekip çalışması ortak akılla bu şehri yöneteceğiz. Üniversitemizin her projemizde yanımızda olmasını istediğimizi söylemiştik, sağ olsun hocamız her konuda yanımızda, yanımızda olmaya devam edecek diye konuştu.(DHA)