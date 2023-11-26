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Kars'ta Öğretmenler İçin Unutulmaz Bir Konser

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Kültür Sanat Haberleri
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Kars'ta Grand Ani Otel'de düzenlenen konserde Selma Geçer, Ahmet Selçuk İlkan ve Pınar Eliçe, öğretmenler için birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konser gece geç saatlere kadar sürdü ve öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Kars'ta birbirinden değerli sanatçılar öğretmenler için sahne aldı. Selma Geçer, Ahmet Selçuk İlkan ve Pınar Eliçe, bir birinden güzel eserlerini öğretmenler için söyledi.

Kars'ta Grand Ani Otel'de öğretmenler için konser düzenlendi. Ahmet Selçuk İlkan, duygu dolu şiirleriyle,. Sanatçı Pınar Eliçe ve Selma Geçer, seslendirdiği bür birinden güzel eserlere eşlik eden öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Gece geç saatlere kadar süren konserde öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Ahmet Selçuk İlkan Pınar Eliçe Kars Sanat Etkinlik Müzik Kültür Sanat Haberler

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