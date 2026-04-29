Kars'ta kırk kapılı şehir Ani'ye yoğun ilgi: 4 ayda 50 bin ziyaretçi

Kars'ta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "medeniyetler beşiği", "dünya kenti", "bin bir kilise" ile "40 kapılı şehir" olarak anılan Ani Ören Yeri, bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine önemli katkı sağladı. Tarihi alan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olan Ani, geçmişte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Orta Çağ'da önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan kent, bugün de ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanırken, bölgeye gelen turistler, görkemli surları, katedralleri ve tarihi yapıları yakından inceleme fırsatı buluyor. Özellikle Ani Katedrali ve Tigran Honents Kilisesi gibi yapılar, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

"Çok sevdik, çok etkileyici"

Ani Ören Yeri'ni çok beğendiğini ifade eden Buse Genel, "Bugün Ani Ören Yeri'ne bir gezi düzenlendi. Bizde buraya geldik. Rehber eşliğinde bize tarihi yerleri anlattılar. Çok sevdik burayı, çok etkileyiciydi" dedi.

Öte yandan Ani'ye olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2026 sonuna kadar ziyaretçi sayısının daha da yükselmesi bekleniyor. Turizm hareketliliği Kars ekonomisine de canlılık katıyor. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Kars, Ani Ören Yeri sayesinde kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ani'yi ziyaret eden turistler, geçmişin izlerini taşıyan eşsiz kentte farklı medeniyetlerin mirasını bir arada görmenin etkileyici deneyimini yaşıyor. - KARS

