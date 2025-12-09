Haberler

Kars'ta Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Kars'ta Hazreti Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında semazen gösterisi ve konferans verildi. Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana'nın hayatı ve öğretileri üzerine konuşmalar yapıldı.

Kars'ta Hazreti Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ebu'l Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, semazen gösterisi sunuldu.

KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Gelibolu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Muhammed Alparslan Kartal da, "Mevlana Celaleddin-i Rumi her ne kadar Harakani Hazretlerinden 200 yıl sonra yaşamış olsa da hem Mesnevi'sinde hem de rubailerinde ve birçok yerde Ebul Hasan Harakani'den övgüyle bahseder." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ da "Şeb-i Arus Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü" konulu konferans verdi.

Programa, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Kültür Sanat
