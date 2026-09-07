Kars, müze zenginliğiyle bölge illerini geride bıraktı

Tarihi ve kültürel mirasıyla Doğu Anadolu'nun öne çıkan kentlerinden Kars, 2025 yılında müze sayısıyla da bölge illeri arasında dikkat çekti. Verilere göre Kars'ta 2'si Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, 1'i özel olmak üzere toplam 3 müze bulunuyor.

Tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan Kars, sahip olduğu kültürel varlıkları ve tarihi yapılarıyla turizm açısından önemli bir merkez olmayı sürdürüyor. Kentteki müzeler, Kars'ın geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirasın ziyaretçilere aktarılmasında önemli rol üstleniyor.

" Kars'ta 3 müze bulunuyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in 2025 yılı verilerine göre Kars, müze sayısı bakımından Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın önünde yer aldı. Kars'ta bulunan toplam 3 müzenin 2'si Bakanlığa bağlı, 1'i ise özel müze statüsünde hizmet veriyor.

Kars'ın müze varlığı, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliğin bir yansıması olarak öne çıkarken, özellikle kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin geçmişe dair önemli eserleri yakından tanımasına imkan sağlıyor.

Kentte müzelerin yanı sıra Ani Ören Yeri, Kars Kalesi, Ebu'l Hasan Harakani Külliyesi, tarihi taş yapılar ve Rus döneminden kalan mimari eserler de Kars'ın kültür turizmindeki önemini artırıyor.

2025 yılı verilerine göre komşu illerdeki müze sayıları ise şöyle: Ağrı: 1'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olmak üzere toplam 1 müze. Iğdır: 1'i Bakanlığa bağlı, 1'i özel olmak üzere toplam 2 müze ve Ardahan: 1 özel müze. Bu tabloya göre Kars, 3 müzeyle bölgedeki iller arasında en yüksek müze sayısına sahip kent olarak dikkat çekiyor.

"Tarihi miras Kars'ın turizm gücünü artırıyor"

Kars'ın müze varlığının yanı sıra geniş tarihi mirası da kentin turizm potansiyelini destekliyor. Özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve kent merkezindeki tarihi yapılar, Kars'ı kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon haline getiriyor.

Farklı medeniyetlerin izlerini bünyesinde barındıran Kars, Selçuklu, Osmanlı ve Rus dönemlerinden günümüze ulaşan eserleriyle ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi niteliğinde bir şehir deneyimi sunuyor.

Kentteki müzeler ise bu zengin tarihi mirasın korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir görev üstleniyor. 2025 verileri, Kars'ın yalnızca tarihi yapılarıyla değil, müzecilik alanındaki varlığıyla da bölgesinde öne çıkan merkezlerden biri olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı