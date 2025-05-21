Kars'ın yöresel yemekleri vitrine çıktı

Kars'ın yöresel yemekleri vitrine çıktı
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Kars'ın yöresel yemekleri vitrine çıktı Kars'ın yöresel yemekleri görücüye çıktı.

Kars'ın yöresel yemekleri vitrine çıktı

KARS - Kars'ın yöresel yemekleri görücüye çıktı. Bir birinden lezzetli 170 yemek hazırlanarak tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Bedesten bölgesinde "Kars Yemekleri Sergisi" tanıtım programı düzenlendi.

Başta Kaz olmak üzere bir birinden lezzetli yemeklerin ve kahvaltı çeşitlerinin yer aldığı yöresel yemek serginin açılışını Vali Ziya Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bayram Yığcı, aşçılar ve davetliler yaptı.

"Geçmişi geleceğe taşıdık"

Kars kazının dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden yöresel yemekler işletmecisi Nuran Özyılmaz, "Kaz bizim 100 yıllar öncesi bu bölgenin geleneği ve geçmiş yemeği, fakat yaşlıların ölmesi, göçlerin çok olmasıyla eziyetli bir kanatlı olduğu için unutulmuştu, kaybolmaya yüz tutmuştu. İşte geçmişteki kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri gün ışığına çıkararak, geleceğe taşıyarak kaz yemeğini ve geleneksel yemekleri yeniden canlandırarak geçmişi geleceğe taşıdık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ziya Polat ve beraberindekiler açılışı yapılan sergiyi gezdi. Davetliler burada sergilenen yemeklerin hazırlanışından, sofraya gelişine kadar geçen süreç hakkında bilgi sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Kültür Sanat
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