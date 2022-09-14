Kars haberleri! Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı
Kültür Sanat Haberleri
Gelen Kars haberlerine göre Arpaçay ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı.
Arpaçay ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Değirmenköprü köyü sakinleri, köyde yorgun ve bitkin halde olan bir kerkenez kuşu buldu.
Köylülerin ihbarıyla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kuşu teslim aldı.
Kerkenez kuşu Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.
Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Kültür Sanat