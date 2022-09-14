Kars haberleri! Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı Kültür Sanat Haberleri Gelen Kars haberlerine göre Arpaçay ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı. Arpaçay ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı. İlçeye bağlı Değirmenköprü köyü sakinleri, köyde yorgun ve bitkin halde olan bir kerkenez kuşu buldu. Köylülerin ihbarıyla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kuşu teslim aldı. Kerkenez kuşu Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı. Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Kültür Sanat Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Arpaçay Kültür Sanat Haberler

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