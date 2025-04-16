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Karla Kaplanan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın Görüntüleri

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaz bir örtüyle kapladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan bu tarihi mezarlığın hava görüntüleri, mezar taşlarının karla birleşimini gözler önüne serdi.

Beyaz örtüyle kaplanan Selçuklu Meydan Mezarlığı, böyle görüntülendi

BİTLİS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ise beyaz örtüye büründü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki tarihi mezar taşlarının karla bütünleşmesi video içerik üreticisi Ahmet Areç tarafından havadan drone ile görüntülendi.

Havadan çekilen drone görüntüsünde 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşları beyaz kar örtüsüyle hayranlık uyandırdı. Kuş bakışı çekilen görüntüde tarihi mezarlığın ihtişamı göz önüne serilirken kahverengi mezar taşları ve beyaz kar örtüsü seyri güzel görüntüler oluşturdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Kültür Sanat
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