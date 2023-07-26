Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ermenek ilçesindeki arkeolojik kazıları inceledi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Gökçeseki köyünde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını ziyaret etti. Vali Akkoyun, kazı başkanı ve ekibine kolaylıklar diledi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ermenek ilçe ziyareti kapsamında Gökçeseki köyü Philadelphia Antik Kentinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Karaman Müze Müdürü Ercan Er ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu'ndan kazı çalışmaları ile ilgili bilgi alan Vali Akkoyun, kazı başkanı ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarete Ermenek Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Kenan Ay, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel ve İl müdürleri katıldı.