Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, depremzede aileye öğrenci tarafından yapılan resmi gönderdi

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Murat Başoğlu'nun çizdiği depremzede ailesinin resmi, Vali Tuncay Akkoyun tarafından aileye gönderildi. Başoğlu, resmi Vali Akkoyun'a hediye etti ve Vali Akkoyun da resmi aileye iletti. Vali Akkoyun ayrıca, resmi teslim alan Ayşe Taşkan ile telefonla görüştü.

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Murat Başoğlu'nun yapmış olduğu depremzede ailenin karakalem resmi Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatıyla aileye gönderildi.

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine Koordinatör Vali olarak atandı.

Bölgede çalışmalarda bulunan Akkoyun, ilçede çadır kentte kalan ve 2019 yılında şehit olan Mehmet Taşkan'ın Babası Halis ve Annesi Ayşe Taşkan'ı ziyaret ederek fotoğraf çekindi.

Akkoyun ilçedeki çalışmaların ardından bölgeden ayrılarak Karaman Valiliği görevine geri döndü.

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Murat Başoğlu ise çekilen fotoğrafı görüp etkilenerek kuru boya, kare kalem ile çalışma yaptı.

Başoğlu, yaptığı eseri Vali Akkoyun'a hediye etti. Akkoyun ise eseri çok beğenerek, çadır kentte kalan Taşkan ailesine gönderdi. Türkoğlu Kaymakamlığı da eseri alarak Taşkan ailesine teslim etti.

Görsel Sanatlar Bölümü 10.sınıf öğrencisi Başoğlu gazetecilere, yaşanan deprem olayının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Depremden etkilenerek gördüğü fotoğrafı resmettiğini ifade eden Başoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitime ara verdiğimiz zaman olmuştu. Bu sürede haberleri sürekli takip ediyorduk. Okula döndüğümüzde ders öğretmenimiz bizlere depremle ilgili resimler yapmamızı söylemişti. Okul Müdürümüz Serkan Demirtaş, deprem bölgesine gitmişti. Oradan döndüğünde fotoğraflarla izlenimlerini bizlere aktarmıştı. İlimiz Valisi de o bölgedeydi. Sayın Valimizin çadırda bir aile ve çocuklarla olan fotoğrafı beni çok etkilemişti. O yüzden bu fotoğrafı çizmek istemiştim. 35'e 50 büyüklüğünde kuru boya ve kara kalem tekniğiyle yaklaşık bir aylık bir süreçte yapmış olduğum bu çalışmayı bütün depremzede kardeşlerimize bir katkıda bulunduğum için onun mutluluğunu yaşıyorum."

Yaptığı eseri Vali Akkoyun'a hediye ettiğini dile getiren Başoğlu, "Vali Beye resmimi ulaştırdığımda Vali Beyin düşüncesi şöyle oldu resmin asıl sahibinin çadırdaki aile olduğunu düşünerek o aileye ulaştırdı. Bu beni çok daha mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

-Vali Akkoyun Ayşe Taşkan ile telefonla görüştü

Vali Akkoyun ise resmi teslim alan Ayşe Taşkan ile telefonla görüştü.

Akkoyun, telefonda yaptığı konuşmada, "Depremden yaklaşık bir ay sonra sizleri ziyaret etmiştik. Hatta çadırda oturup sohbet etmiştik. Orada çocuk ve torunlarınız da vardı. Sohbet ettiğimiz esnada çekilen bir fotoğrafı bizim Karaman'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir öğrencimiz tarafından kara kelam çalışması ile resmetmiş. Bir sergide bu resmi görünce ben o gün aklıma geldi. Resmi size göndermeyi daha uygun buldum." dedi.