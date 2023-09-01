Karaman'ın yöresel lezzeti İlisıra Dolması'na coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karaman'a özgü İlisıra Dolması'na coğrafi işaret tescili için sürecin tamamlandığı ve tescil belgesi alındığı bildirildi. İlisıra Dolması, Yollarbaşı köyünde özel günlerde yapılan bir yemektir.