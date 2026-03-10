Haberler

"Baharın müjdecisi" leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı

Güncelleme:
Karakaya Barajı, baharın habercisi leyleklerin yuvalarına dönüşüne ev sahipliği yapıyor. Kışın göç ettikleri bölgelerden dönen leylekler, baraj çevresindeki mahallelerde yiyecek aramaya başladı.

Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Karakaya Barajı, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekleri ağırlamaya başladı.

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla kentteki mahallelerde bulunan yuvalarına dönüyor.

Göç ettikleri bölgelerden kente gelen leylekler, elektrik direklerine yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Karakaya Barajı çevresinde yer alan Toygar, Boran, Kadıçayırı, Adagören ve Ağılyazı mahallelerindeki yuvalarına dönen leylekler, baraj kenarında yiyecek arıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak
