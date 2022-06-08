Karadeniz Müzik Arşivi'nden, Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi'ne bağış - Haberler

Karadeniz Müzik Arşivi'nden (KARMA), Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi'ne bölgesel müzik kaydı ve etnografik malzeme seçkisi bağışında bulunuldu.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Devlet Konservatuvarı'na bağlı KARMA ile Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi arasında bir süre önce arşiv paylaşımı anlaşmasına imza atıldığı belirtildi.

Anlaşma gereği, Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi'ne müzik kaydı ve etnografik malzeme seçkilerden oluşan CD bağışının yanında kemençe hediye edildiği de vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 CD'den oluşan bağış CD'lerinde 78 devir taş plak kayıtlarından örnekler, 45'lik plak kayıtları, 1986 yılında Doğu Karadeniz bölgesinde çıkmış kasetlerden kayıtlar, KARMA'da bulunan alan kayıtlarından örnekler bulunuyor. Kurumlar arası etkileşimin artmasına sebep olan arşiv paylaşımı kapsamında Japonya Ulusal Etnoloji Müzesi, daha önce KARMA'ya dünya kültürlerinin tören ya da benzer performanslara dayalı görüntülerini ve 17 adet görsel müzikoloji materyalini DVD olarak bağışlamıştı."

Açıklamada, KARMA'nın, Almanya, İngiltere, Avusturya, ABD, Gürcistan ve Japonya'da bulunan müze ve arşivlerle iş birliği anlaşmaları ve etkileşimi bulunduğuna dikkat çekildi.