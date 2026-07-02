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Doğu Karadeniz'de yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu

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Trabzon'un Tonya ilçesinde yöre halkı, süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla Karadeniz müzikleri ve horon eşliğinde Çağman Yaylası'na göç etti. Besiciler, 4 ay boyunca hayvanlarını otlatıp süt ürünleri yaparak kışa hazırlanacak.

Doğa harikası Karadeniz'de yöre halkının süsledikleri büyükbaş hayvanlarla yürüyerek yaylalara göç etmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Bölgede mayısta küçükbaş hayvanlarla başlayan yayla göçü, bugünlerde büyükbaşlarla devam ediyor.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı 1800 rakımdaki Çağman Yaylası'nın yolları da Karadeniz müzikleri ve horonla şenlendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla Kalınçam Mahallesi'nden yöresel kıyafetlerle yola koyulan besiciler, kadınların ip ve boncuklarla ördüğü rengarenk başlıkların giydirildiği hayvanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran güzergahtan geçerek yaylaya ulaştı.

Kafile, yolculuk sırasında zaman zaman horon teperek keyifli vakit geçirdi.

Uzun ve zahmetli yolculuğun ardından vardıkları yaylada yaklaşık 4 ay geçirecek besiciler, meralarda otlatacakları hayvanların sütünden yoğurt, peynir ve tereyağı yaparak kışa hazırlanacak.

Çocukluğundan beri yaylaya göç ediyor

Besici Eray Çetin, AA muhabirine, her yıl bu zamanlar mahalleden 19 kilometre uzaklıktaki Çağman Yaylası'na 12 büyükbaş hayvanıyla göç ettiğini söyledi.

Yıllardır yaz boyunca hayvanlarını daha verimli otlaklara getirdiklerini belirten 26 yaşındaki Çetin, "Atalarımızın izinden gitmeye çalışıyoruz." dedi.

Kalınçam Mahallesi'nden yaylaya yürüyerek yaklaşık iki saatte ulaştıklarını anlatan Çetin, ablası, ağabeyi ve yeğenleriyle yaylada hep birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Yaylayı çok sevdiğini vurgulayan Çetin, "Yaylayı tek bir cümleye sığdır deseler 'Paha biçilemez huzur' derim." ifadesini kullandı.

Çetin, yaylada hayvanların peşinde dolaştıklarını belirterek, "Pek aktivitemiz olmuyor. Çayır işi olursa çayırda uğraşıyorsun, günlük yaşantımız hayvanlarla geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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