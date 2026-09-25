Haberler

Karabüklü gurbetçi, eşekle getirdiği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde gurbetçi Ersin Bilge, eşeğe yükleyerek getirdiği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde gurbetçi Ersin Bilge, eşeğe yükleyerek getirdiği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk İlkokulu ve Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu'na eşeğiyle gelen gurbetçi Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Kitap ve kırtasiye malzemelerini eşek sırtında görüp şaşıran çocuklar, aldıkları hediyelerle sevinç yaşadı.

Bilge, gazetecilere, kendisini Eflani'de çocuklarla buluşturan Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın'a teşekkür etti.

Almanya'da yaşadığını belirten Bilge, "Bedenim Avrupa'da ruhum bu ülkede. Şu ana kadar 25 ilde 18 bin köy çocuğuna dokundum. Şehir şehir, köy köy geziyorum. Aslında bu topraklarda dervişlik kültürünü yeniden hatırlatmak istiyorum. Çocuklara, dervişlik kültüründe Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana'yı ve Ahmet Yesevi'yi sevgi diliyle kucaklaştırmak istiyorum." dedi.

Sağlığı el verdiği sürece köy köy, şehir şehir gezeceğini anlatan Bilge, "Karakaçan'la birlikte bilime, insanlığa ve eğitime hizmet etmekteyiz. Amacım bu. Hayalim bu ülkeden çıkan bir çocuğun edebiyat, fizik, matematik ve tıp alanında dünyaya damga vurmasını istiyorum. Hayallerime yavaş yavaş yaklaşıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Akın da çocukluk hayalleri peşinden koşan Bilge'yi ilçede ağırlamaktan şeref duyduğunu anlattı.

Çocukları sevindirdiklerini dile getiren Akın, Bilge'ye bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! 'Asrın soygunu ile karşı karşıyayız'

Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! Olay yaratacak sözler
BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi

BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı

Türk F-16'ları Rus savaş uçakları için peş peşe havalandı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı

7 yaşındaki öğrencinin çantasından silah çıktı, babası gözaltında

İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

Yıldız futbolcunun ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağlamış
Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi

Rusya'nın petrolüne bir darbe daha! Rafineride faaliyetler durdu
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme

Osimhen'de sürpriz gelişme: Galatasaraylılar üzülecek