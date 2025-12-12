Haberler

Karabük Üniversitesinden bir akademisyen Yörük köyünün türkülerini araştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, Yörük köyünün kültürel belleğini araştırarak 4 türkü, bir ninni ve bir efsane derledi. Hacısüleymanoğlu, çalışmasının Safranbolu folkloruna katkı sağladığını belirtti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyünün kültürel belleğini araştırarak 4 türkü, bir ninni ve bir de efsane derledi.

Hacısüleymanoğlu, AA muhabirine, Safranbolu yöresine ait akademik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları" kitabında 57 türkünün notasını gördüklerini aktaran Hacısüleymanoğlu, "TRT repertuvarında da bunlardan ortalama 20'ye yakın eser olduğunu görüyoruz. Neden Yörük köyüne ait müzikal anlamda elimizde bulgu olmadığı hep dikkatimi çeken konu olmuştu. Yörük köyündeki folklorik sessizliği araştırmak, kültürel belleğin izinde inceleme yapmak üzere yola çıktık. Yaptığım araştırma sonucunda köye ait 4 türkü, bir ninni sözü ve bir de efsane derleme fırsatına eriştim. Dolayısıyla bu yaptığım araştırmayı da ülkemizin önemli müzik makaleleri yayınlayan ve uluslararası scopus (bilimsel atıf ve özet veri tabanı) alan indeksli bir dergide de makalemi yayınlama fırsatını buldum. Bu da kültürel anlamda Safranbolu folklorik dünyasına katkı oldu." ifadelerini kullandı.

Somut olmayan kültürel miraslar hakkında yapılmış alan araştırmalarının, somut olan mimari yapılarla ilgili araştırmalara göre az olduğunu dile getiren Hacısüleymanoğlu, "Bu anlamda sözlü kültürün yaşaması, yaşatılması ve derlenmesi anlamında halk bilimine katkı sunan değerli çalışma olduğunu düşünüyorum. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan bir şehir, sadece mimari yapısıyla, somut olan tarafıyla değil, aynı zamanda sözlü kültür ve somut olmayan kültürel miras boyutuyla da ele alınmaya devam etmeli diye düşünüyorum." diye konuştu.

Hacısüleymanoğlu, türkülerin bir nevi tarih atlası gibi olduğuna işaret ederek, "Yaşanmışlıkları anlatır. Türküler tarih deposu gibidir. Geçmişten günümüze duygu ve düşüncelerimizi aktaran melodik, ritimli ve çok özel yeri olan folklorik ürünlerdir. Bunlara da katkı sağlamış olmanın önemi, gururu içerisindeyim." dedi.

"Gül Halayı" adlı beste yaptığını belirten Hacısüleymanoğlu, "Türk halk müziğinin motifleriyle, tavrıyla, yüreğimde mayalanmış o ezgilerle ortaya çıkan bir beste oldu. Söz ve müziği kendime ait. Kıymetli müzisyenlerle güzel bir klip çalışmasıyla da taçlandırarak tüm dijital platformlarda kendime ait olan bu eser yerini aldı. Sanatsal çalışmalarım da devam ediyor. Bir yandan da önümüzdeki ay 12 eserden oluşan türkü albümüyle müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı! TÜRK-İŞ masada yok

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
title