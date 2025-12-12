Karabük Üniversitesinden bir akademisyen Yörük köyünün türkülerini araştırdı

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyünün kültürel belleğini araştırarak 4 türkü, bir ninni ve bir de efsane derledi.

Hacısüleymanoğlu, AA muhabirine, Safranbolu yöresine ait akademik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları" kitabında 57 türkünün notasını gördüklerini aktaran Hacısüleymanoğlu, "TRT repertuvarında da bunlardan ortalama 20'ye yakın eser olduğunu görüyoruz. Neden Yörük köyüne ait müzikal anlamda elimizde bulgu olmadığı hep dikkatimi çeken konu olmuştu. Yörük köyündeki folklorik sessizliği araştırmak, kültürel belleğin izinde inceleme yapmak üzere yola çıktık. Yaptığım araştırma sonucunda köye ait 4 türkü, bir ninni sözü ve bir de efsane derleme fırsatına eriştim. Dolayısıyla bu yaptığım araştırmayı da ülkemizin önemli müzik makaleleri yayınlayan ve uluslararası scopus (bilimsel atıf ve özet veri tabanı) alan indeksli bir dergide de makalemi yayınlama fırsatını buldum. Bu da kültürel anlamda Safranbolu folklorik dünyasına katkı oldu." ifadelerini kullandı.

Somut olmayan kültürel miraslar hakkında yapılmış alan araştırmalarının, somut olan mimari yapılarla ilgili araştırmalara göre az olduğunu dile getiren Hacısüleymanoğlu, "Bu anlamda sözlü kültürün yaşaması, yaşatılması ve derlenmesi anlamında halk bilimine katkı sunan değerli çalışma olduğunu düşünüyorum. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan bir şehir, sadece mimari yapısıyla, somut olan tarafıyla değil, aynı zamanda sözlü kültür ve somut olmayan kültürel miras boyutuyla da ele alınmaya devam etmeli diye düşünüyorum." diye konuştu.

Hacısüleymanoğlu, türkülerin bir nevi tarih atlası gibi olduğuna işaret ederek, "Yaşanmışlıkları anlatır. Türküler tarih deposu gibidir. Geçmişten günümüze duygu ve düşüncelerimizi aktaran melodik, ritimli ve çok özel yeri olan folklorik ürünlerdir. Bunlara da katkı sağlamış olmanın önemi, gururu içerisindeyim." dedi.

"Gül Halayı" adlı beste yaptığını belirten Hacısüleymanoğlu, "Türk halk müziğinin motifleriyle, tavrıyla, yüreğimde mayalanmış o ezgilerle ortaya çıkan bir beste oldu. Söz ve müziği kendime ait. Kıymetli müzisyenlerle güzel bir klip çalışmasıyla da taçlandırarak tüm dijital platformlarda kendime ait olan bu eser yerini aldı. Sanatsal çalışmalarım da devam ediyor. Bir yandan da önümüzdeki ay 12 eserden oluşan türkü albümüyle müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.