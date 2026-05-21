Karabük'te Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı

Karabük'te düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde etli keşkek, pörüşke, miyane helvası, safranlı çıtır keşkek gibi yöresel lezzetler sergilendi. Vali Oktay Çağatay'ın katılımıyla gerçekleşen programda safran ve yöresel ürünler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şehrin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'ndeki "Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliğinde, etli keşkek, pörüşke, miyane helvası, ıhlamur balı, mancar dolması, Safranbolu lokumu ve zerde gibi yöresel lezzetler sergilendi.

Program, Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak ve şef Osman Mahir Balıkçı'nın safrana dair bilgilendirme konuşması ve safranlı çıtır keşkek sunumuyla başladı.

Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki heyetin stantları gezmesiyle devam eden program, katılımcılara yöresel ürünlerden ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
