Haberler

Karabük'te Türk Dünyası Ödüllü Belgesel Gösterimi

Karabük'te Türk Dünyası Ödüllü Belgesel Gösterimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesel film gösterimi yapıldı.

Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesel film gösterimi yapıldı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu koordinasyonunda, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği ev sahipliğinde Karabük Belediyesi Yenişehir Yazlık Sineması'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinlik kapsamında Çin Seddi'nden Viyana önlerine kadar olan coğrafyayı temsilen film gösterimi yapıldığını söyledi.

Etkinliğin Karabük'te olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Çetinkaya, "Böyle dev bir coğrafyada birliği, beraberliği tesis etmek zor. Bir taraf Çin'de bir taraf Viyana'da. Bu uğurda emek harcayan kıymetli gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bir gün inşallah bu coğrafya dünyada tekrar en güçlü, en kudretli şekilde olacak. Dünya eski günlerindeki gibi adaletli, merhametli, çocukların ölmediği, büyüklerin ve kadınların saygı gördüğü adaletli yönetilen dünya haline gelecek inşallah." dedi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir de Türk dünyasının öz ve kök değerlerini sinema ve belgesel marifetiyle ortaya koyup dünyaya anlatmak amacıyla 11 yıldır belgesel film festivalleri düzenlediklerini ifade etti.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya da etkinlik kapsamında filmlere değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmü konu alan "İsmimi Yaz" ve Azerbaycanlı yönetmen Orman Aliyev'in "Biz" filmleri izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröriste operasyon
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Bir döneme damga vurmuştu! İşte mesleği
Pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı

Eline pompalı tüfeği aldı, sokağa çıktı! Sonrası dehşet...
Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler