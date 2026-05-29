Karabük'te koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 'ayı gülü' olarak bilinen ve koruma altında bulunan paeonia officinalis çiçeği açtı. Yılda bir kez ilkbaharda açan çiçek, meşe ağaçları arasında doğaya renk katıyor. Koparanlara 840 bin lira ceza kesiliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.

Düğünçiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında yılda bir kez çiçek açıyor.

Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.

Bin metrenin üzerindeki alanlarda doğal olarak yetişen çiçeği koparana ise 840 bin lira ceza kesiliyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
