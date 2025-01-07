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Karabük'te Kamu Hizmetleri İçin Memnuniyet Artırma Projesi

Karabük'te Kamu Hizmetleri İçin Memnuniyet Artırma Projesi
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Karabük Valiliği, vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla başlatılan projeyle, kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi ve iyi uygulama örneklerini diğer kurumlarda uygulamayı amaçlıyor. Proje kapsamında 9,500 vatandaşla birebir görüşmeler yapılarak hizmet memnuniyeti ölçülüyor.

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen projeyle kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, "Vatandaş Memnuniyetini Artırma ve Ölçme Projesi"ni 2023 Aralık'tan bu yana İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Açık Kapı Şube Müdürlüğünün destekleriyle uyguladıklarını söyledi.

Ana amaçlarının, vatandaş memnuniyetini arttırmak, iyi uygulama örneklerini tespit edip bunları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamak, personelin performansını ölçmek ve artırmaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirten Yavuz, aynı zamanda dolaylı denetim sistemi kurmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Yavuz, yaklaşık 1 yıldır kurumlardan hizmet alan vatandaşların düzenli olarak arandığını, şu ana kadar yaklaşık 9 bin 500 kişiye ulaşıldığını aktararak, "Bu 9 bin 500 civarındaki aramanın yaklaşık 5 bin 70'iyle birebir görüşme sağlandı. Görüşmelerimiz önceden yapılandırılmış görüşme metni üzerinden ortalama 1 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılıyor. Görüşmelerde vatandaşımızın almış olduğu kamu hizmetinden memnun olup olmadığını ölçmeye çalışıyoruz. Kamu hizmetini sunan personelden memnuniyetini ölçmeye çalışıyoruz. Bu noktada bir görüşü, önerisi veya talebi varsa bunları öğrenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların soruları içtenlikle cevaplandırdığını dile getiren Yavuz, görüşmelerin analiz edilmesinin ardından şikayet varsa ilgili kamu kurumunun amirinin bilgilendirilip vatandaşla iletişim kurulduğunu ve çözüm üretilmesi noktasında ortaya irade konulduğunu kaydetti.

Yavuz, vatandaşlardan teşekkür alan kamu personelinin ödüllendirildiğine de değinerek, "İki veya üstü düzeyde isim zikredilerek teşekkür edilen kamu personelimizi Valiliğimiz tarafından başarı ve teşekkür belgesiyle ödüllendiriyoruz. Bunun da personel performansına olumlu katkı sağladığını değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 23 kamu personeli arkadaşımızı başarı ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdik." şeklinde konuştu.

Vatandaşlarımızın önerileri ve görüşleri doğrultusunda bazı konularda revizeler yaptıklarına işaret eden Yavuz, hazırladıkları faaliyet raporunda 29 kurumun kamu hizmetleriyle ilgili verilerini ve sunum şekillerini incelediklerini söyledi.

Yavuz, projeye bazı kurumları da dahil edebileceklerini aktararak, "Ana ve nihai amacımız, Karabük'te kamu kurum ve kuruluşlarımızın sunmuş olduğu hizmetlerde vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak, vatandaşlarımızdan gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yapmak, kamu çalışanı arkadaşlarımızın performansını olumlu yönde etkileyecek uygulamaları yaygınlaştırmak, başarılı personellerimizi ödüllendirmek. Tersi bir uygulama olarak da vatandaşlarımızın bizimle paylaştığı hukuka ya da belirlenen kurallara aykırı durumla karşılaştığımız zaman da bununla ilgili gerek hukuki gerek idari tedbirleri almak." ifadelerini kullandı.

Projenin güzel sonuçlar verdiğini dile getiren Yavuz, yeniden analizleri, incelemeleri yapıp kurumları genişleterek çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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