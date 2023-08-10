Karabağlar Belediyesi, Aşık Veysel'i Ender Balkır konseriyle anacak

Karabağlar Belediyesi, UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu aşıklık geleneğinin temsilcisi Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, Ender Balkır'ın seslendireceği türkülerle anacak.

Karabağlar'da Aşık Veysel, 11 Ağustos 2023 Cuma günü (yarın) Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 20.30'da başlayacak Ender Balkır konseriyle anılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı dolayısıyla geçen aylarda "Dostlar Beni Hatırlasın" karma sergisini sanatseverlerle buluşturduklarını hatırlatarak, "Gönül gözüyle gören ve yaşamı yorumlayan Anadolumuzun bu büyük değerini anmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Değerlerimize sahip çıkmaya, onları gelecek kuşaklarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.