Kapadokya Üniversitesi'nde Aşık Veysel Sempozyumu düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen 3. Aşık Sanatı Sempozyumu'nda büyük usta Aşık Veysel anıldı. Sempozyumda Aşık Veysel'in kültür mirası ve aşık sanatı üzerine bildiriler sunuldu.

Kapadokya Üniversitesinde 3. Aşık Sanatı Sempozyumu çerçevesinde büyük usta Aşık Veysel anıldı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün ev sahipliğinde, Aşık Veysel'in kültür mirasını ve aşık sanatını değerlendirmek amacıyla Aşık Sanatı Sempozyumunun bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Prof. Dr. Ömür Ceylan, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ve Prof. Dr. Feyzan Göher Balçın'ın açılış konuşmalarını yaptığı sempozyuma; KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, KÜN Rektör Yardımcısı İlhan Öztürk, KÜN Genel Koordinatörü Doç. Dr. Halil İbrahim Ünser, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda, UNESCO tarafından ölümünün 50. Senei devriyesi 2023 yılı anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınan büyük usta Aşık Veysel ve aşık sanatı hakkında bildiriler sunuldu.

KÜN Mustafapaşa Yerleşkesi Medrese Binası'nda yüz yüze ve çevrim içi olarak yapılan sempozyumda, aşık sanatı ve Aşık Veysel üzerine çalışan araştırmacılar bir araya geldi.

Yedi oturumdan oluşan sempozyumda, "Aşık Veysel ve Müzik", "Aşık Veysel Şiiri", "Aşık Veysel'in Kültüre Etkileri", "Aşık Veysel'e Güncel Yaklaşımlar" ve "Aşıklık Geleneği" oturumlarında aşık sanatı ve Aşık Veysel'in külliyatı çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile devam ettirilen "Kapadokya Üniversitesi Aşık Sanatı: 2023 Aşık Veysel Yılı Projesi"nin akademik ayağı olarak düzenlenen sempozyumda, başta aşık sanatı olmak üzere Aşık Veysel'in kültür mirasını gençlere tanıtmak ve aşıklık geleneğinin yaşamasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan video klipler de katılımcıların beğenisine sunuldu. - NEVŞEHİR