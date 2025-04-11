Kapadokya'da Paskalya Hazırlıkları Tamamlandı

Kapadokya'da Paskalya kutlanacak

Paskalya tatili için tüm hazırlıklar tamam

NEVŞEHİR - Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve yılda yaklaşık 4 milyondan fazla misafir ağırlayan Kapadokya bölgesi yaklaşan Paskalya Bayramı tatili içinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kapadokya bölgesi, şimdide yaklaşan Paskalya bayramı tatilinde bölgeye gelecek misafirlerini beklemeye başladı. Rezervasyonların arttığını söyleyen Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez; "Paskalya tatiline 1 hafta kaldı. Paskalya bayramında Avrupa'da 5 günlük tatil var. Hafta sonları da eklendiğinde tatil uzadığı için Kapadokya bölgesinde de ciddi bir yoğunluk oluşacak. Paskalya bayramı sonrasında da Kapadokya bölgesinde turizm sezonu başlayacak. Mayıs ayı rezervasyonları çok güzel, Nisan ayında da Paskalya tatili nedeniyle dolarız diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizm hedeflerinin, Kapadokya'nın altın yılı olan 2019 yılını, 2025 yılında geride bırakmak olduğunu söyleyen Ölmez; "Kapadokya alternatifi olmayan bir bölge. Dünyada tekiz ve UNESCO Dünya Doğal ve Kültür miras listesindeyiz. Kitli turizmi dışında Türkiye'ye gelen ve kültür turizmi yapan misafirlerin uğrak yeri Kapadokya'dır. Alternatifi olmadığı için İstanbul'a gelen, Ege bölgesindeki ören yerlerini gezen misafirlerimiz mutlaka Kapadokya'ya da uğruyorlar. Özellik Asya pazarından gelen misafirlerimiz Kapadokya'ya uğramadan ülkelerine dönmüyorlar" ifadelerini kullandı.