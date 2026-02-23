Onkoloji hastaları el sanatlarıyla yaşam motivasyonlarını artırıyor

Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'ndeki hastalar için zorlu tedavi sürecinde yaşam motivasyonlarını artırmak amacıyla el sanatları branşlarında kurslar düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarınca (KOMEK) kanser tedavisi gören hastaların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'nde el sanatları branşlarında çeşitli kurslar hayata geçirildi.

Hafta içi her gün belirli saatler arasında radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji ve hematoloji servislerinde yatan hasta ve yakınlarına yönelik düzenlenen eğitimler ilgi görüyor.

Kursiyerler, takı tasarımı, tespih, ahşap boyama, ip sanatı, şişsiz parmak örgü, filografi ve keçe gibi çeşitli el sanatlarıyla ilgilenerek keyifli zaman geçiriyor.

Üretilen ürünler ise hediye ediliyor.

"Hastalarımız, hem üretkenliklerini ortaya çıkarıyor hem de topluma bağlılıklarını devam ettiriyor"

Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek, AA muhabirine, yürütülen çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hasta ve yakınlarının zorlu süreci KOMEK eğitmenlerinin ve sosyal hizmetler uzmanlarının desteğiyle daha kolay ve güzel geçirdiğini anlatan Çiçek, "Bu dönemde hasta ve yakınlarının moral ve motivasyona ihtiyacı var, bunu burada sağlıyoruz. Hastalarımız, hem üretkenliklerini ortaya çıkarıyor hem de topluma bağlılıklarını devam ettiriyor. Hasta ve yakınları stresli süreci daha sakin yaşıyor. Ayrıca tedavi süreçlerinin daha olumlu geçtiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

"Bu işlerle vakit geçiriyor, ilaçlarımızı alıyoruz"

Lösemi tedavisi gören kursiyerlerden Hacı Osman Ural, tedavi sürecinde bir şeylerle meşgul olmanın çok iyi geldiğini dile getirdi.

Sadece yatmayla olmadığını, bir şeylerle meşgul olmaları gerektiğini anlatan Ural, "Bana destek için yanımda eşim geliyor. O da bu el sanatlarını çok seviyor. Onunla birlikte kurslara başladık. Gözlerimin gördüğü, ellerimin tuttuğu kadar yapıyorum. Bu işlerle vakit geçiriyor, ilaçlarımızı alıyoruz. Emek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Eşine refakat eden Hatice Ural da bir şeylerle ilgilenince huzurlu ve mutlu hissettiklerini kaydetti.

Lösemi tedavisi gören kursiyerlerden Emine Karapınar, uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Akciğer kanseriyle mücadele eden 80 yaşındaki Ali Oyal da tespih dizdiğini, bu etkinlikler sayesinde daha kolay zaman geçirdiklerini vurgulayarak, "Vakit geçiriyor, ağrımızı dindiriyoruz. Bunlarla meşgul olunca ağrımızı unutuyoruz." dedi.

Eğitimlere katılan hastalar ve yakınları, projenin uygulanmasına destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerini oluşturdukları mektup köşesiyle iletiyor.