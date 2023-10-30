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Kanberra Lego Show'da Sergilenen Göz Alıcı Eserler

Kanberra Lego Show'da Cumartesi günü başlayan sergide 150'yi aşkın katılımcı, 250'den fazla masada eserlerini sergiledi. Sergide dev bir tren düzeni, onlarca araç, dev bir mekanik top ekipmanı, teknoloji gösterisi, mozaikler, Star Wars gösterileri, tarihi koleksiyonlar ve müşterilerin tasarladığı işler yer aldı.