Kanberra Lego Show'da Sergilenen Göz Alıcı Eserler
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Kanberra Lego Show'da Cumartesi günü başlayan sergide 150'yi aşkın katılımcı, 250'den fazla masada eserlerini sergiledi. Sergide dev bir tren düzeni, onlarca araç, dev bir mekanik top ekipmanı, teknoloji gösterisi, mozaikler, Star Wars gösterileri, tarihi koleksiyonlar ve müşterilerin tasarladığı işler yer aldı.
Kanberra'da düzenlenen Kanberra Lego Show'dan çeşitli görüntüler
Kanberra Lego Show'da Cumartesi günü bir Lego sergisi başladı. İki günlük sergide 150'yi aşkın katılımcı, 250'den fazla masada eserlerini sergiledi.
Sergilenen göz alıcı eserler arasında dev bir tren düzeni, onlarca araç, dev bir mekanik top ekipmanı, teknoloji gösterisi, mozaikler, Star Wars gösterileri, tarihi koleksiyonlar ve müşterilerin tasarladığı işler yer aldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor.(XHTV)