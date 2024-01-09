Kanal D'nin yeni dizisi 'Taş, Kağıt, Makas'ın oyuncu kadrosu tamamlandı

Kanal D'nin yakında ekrana gelecek dizisi 'Taş, Kağıt, Makas'ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikayeyi izleyici ile buluşturacak olan dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip gibi başarılı isimlerin kadroda yer aldığı dizinin okuma provası gerçekleşti.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı 'Taş Kağıt Makas' dizisi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

OZAN GÜVEN, ÜÇ YIL ARADAN SONRA YENİDEN SETLERE DÖNÜYOR

Kore yapımı, Remember: War Of The Son'dan uyarlanan dizide sürpriz bir karakter ile setlere geri dönen oyuncunun canlandıracağı karakter şimdiden merak konusu oldu.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizide Umut karakterine hayat veren Ekin Koç, ilk kez bir hipertimezi hastasına (hipertimezi: sıradışı hafıza yeteneği) hayat verecek. Umut'un olağanüstü hafıza yeteneğiyle adalet arayışını sürdüreceği 'Taş Kağıt Makas' yakında Kanal D'de.