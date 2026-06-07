Kamyon tiyatrosunun dördüncü durağı Çilimli oldu

DÜZCE (İHA) – İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yürüyen sahnesiyle sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Çilimli ilçesindeki Pırpır İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamyon Tiyatrosu projesi kapsamında sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Çilimli ilçesine bağlı Pırpır İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. "Tiyatro Her Yerde" sloganıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen gösteride öğrenciler keyifli anlar yaşarken, oyuna yoğun ilgi gösterdi. Yürüyen sahne konseptiyle hazırlanan etkinlik, çocukları tiyatronun renkli dünyasıyla bir araya getirdi.

Valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje, sanatı okul bahçelerine taşıyarak çocukların kültürel etkinliklere erişimine katkı sağlıyor. Kamyon Tiyatrosu'nun Düzce'nin çeşitli ilçelerinde öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı