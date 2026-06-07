Haberler

Kamyon tiyatrosunun dördüncü durağı Çilimli oldu

Kamyon tiyatrosunun dördüncü durağı Çilimli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yürüyen sahnesiyle sahnelenen 'Masal Yolu' adlı çocuk oyunu, Çilimli'deki Pırpır İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Tiyatro Her Yerde' projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

DÜZCE (İHA) – İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yürüyen sahnesiyle sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Çilimli ilçesindeki Pırpır İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamyon Tiyatrosu projesi kapsamında sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Çilimli ilçesine bağlı Pırpır İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. "Tiyatro Her Yerde" sloganıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen gösteride öğrenciler keyifli anlar yaşarken, oyuna yoğun ilgi gösterdi. Yürüyen sahne konseptiyle hazırlanan etkinlik, çocukları tiyatronun renkli dünyasıyla bir araya getirdi.

Valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje, sanatı okul bahçelerine taşıyarak çocukların kültürel etkinliklere erişimine katkı sağlıyor. Kamyon Tiyatrosu'nun Düzce'nin çeşitli ilçelerinde öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü

Savaşta korkulan oldu! Saldırı hazırlığı yaparken tek tek vurdular
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüdü, polis harekete geçti
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı

Ülke şokta! Festivalde silahlar çekildi, ortalık kan gölüne döndü
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı

Venezuela'yı geriden gelip devirdik! Dünya Kupası öncesi 2'de 2
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Murat Karayalçın 'CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu' diyerek çağrı yaptı

Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrıda bulundu