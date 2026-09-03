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Kahramanmaraş'ta Tarih Öncesi Çömlekçilik Çalıştayı

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Kahramanmaraş, çeşitli ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenecek "Uluslararası Yukarı Mezopotamya ve Ötesinde Tarih Öncesi Çömlekçilik" çalıştayına ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş, çeşitli ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenecek "Uluslararası Yukarı Mezopotamya ve Ötesinde Tarih Öncesi Çömlekçilik" çalıştayına ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Hollanda Araştırma Enstitüsünün işbirliğinde gerçekleştirilecek çalıştay, 9-12 Eylül'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

Programda tarih öncesi dönemlere ilişkin araştırmalar yürüten akademisyen ve bilim insanları, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Tarih öncesi çömlekçilik alanındaki araştırmaların paylaşılması ve bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek çalıştaya İtalya, Japonya, Hollanda ve Azerbaycan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden bilim insanları katılacak.

Çalıştayda, Yukarı Mezopotamya ve çevresindeki tarih öncesi toplulukların çömlekçilik anlayışları ele alınacak.

Farklı coğrafyalardaki çömlekçilik üretim geleneklerinin benzerlikleri ve ayrışan yönlerinin de değerlendirileceği programda tarih öncesi dönemlere ilişkin araştırmaların bilim insanları arasında paylaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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