Kahramanmaraş'ta Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Mehmet Erdem Konser Verdi

Güncelleme:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 15. gününde şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı. Erdem, sevilen şarkılarını seslendirdi ve hayranlarıyla coşkulu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 15'inci gününde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Erdem, "Acıyı sevmek olur mu?", "Sensiz Ben Olamam" şarkılarının da yer aldığı çok sayıda eser seslendirdi.

Sanatçının şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.

Mehmet Erdem, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Fuarda yarın akşam İkilem Müzik Grubu sahne alacak.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
