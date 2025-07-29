Kahramanmaraş'ta Astronomi Gözlem Şenliği Düzenlendi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Astronomi Gözlem Şenliği'nde katılımcılar teleskoplarla güneş ve ay gözlemi yaptı. Etkinlikte ayrıca bilimsel atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Müdürlüğü işbirliğinde "Astronomi Gözlem Şenliği" düzenlendi.

Başkonuş Yaylası Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilere teleskoplarla güneş ve ay gözleminin yanı sıra bilimsel ve eğitsel atölye çalışması gerçekleştirdi.

Katılımcılara ayrıca gökyüzünü dürbünle ve çıplak gözle gözlemleme, yıldız takımı tanıma, lazer ışıkla gökyüzü anlatımı yapıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
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