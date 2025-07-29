Kahramanmaraş'ta Astronomi Gözlem Şenliği Düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Müdürlüğü işbirliğinde "Astronomi Gözlem Şenliği" düzenlendi.

Başkonuş Yaylası Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilere teleskoplarla güneş ve ay gözleminin yanı sıra bilimsel ve eğitsel atölye çalışması gerçekleştirdi.

Katılımcılara ayrıca gökyüzünü dürbünle ve çıplak gözle gözlemleme, yıldız takımı tanıma, lazer ışıkla gökyüzü anlatımı yapıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan katıldı.