Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Hisar Kalesi sarp konumuyla dikkat çekiyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi'nde bulunan Tarihi Hisar Kalesi, sarp coğrafyası ve taş duvarlarıyla geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Doğal kaya kütleleri üzerine inşa edilen Hisar Kalesi, bulunduğu yüksek ve sarp konumuyla dikkat çekiyor. Çevresindeki yemyeşil doğayla bütünleşen tarihi yapı, surlarında dalgalanan Türk bayrağıyla da görüntülere yansıyor. Bölgenin tarihi geçmişine ışık tutan Hisar Kalesi, günümüzde sağlamlığını büyük ölçüde koruyan taş duvarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kalenin sarp arazi üzerindeki konumu, geçmiş dönemlerde bölgeyi kontrol etmek ve savunma amacıyla kullanılan stratejik yapılardan biri olduğunu gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı