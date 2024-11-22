Kahramanmaraş Arkeolojisini Tanıtım Sergisi Açıldı

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Direkli Mağarası Kazı Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Kahramanmaraş Arkeolojisini Tanıtım" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda Direkli Mağarası Kazı Başkanlığı tarafından yapılmış olan kazılardan çıkarılan kültür varlıklarından kareler yer verilen serginin açılış kurdelesi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Direkli Mağarası Kazı Başkanı Doç. Dr. Cevdet Merih Erek ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu tarafından kesildi.

Kirişci, sergideki eserlerin incelenmesinin ardından düzenlenen programda, bu tür çalışmaların kentin tanıtımı için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarıyla elde edilen buluntuların kentin kültürel mirasını geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu şehrin, o bilinen Göbeklitepe'den 2 bin yıl daha eski bir tarihe sahip olduğunun, bu şehirde yaşayanların bile fark etmediğini görüyor biliyor olmak hepimizi çok üzmüştü. Ama inşallah bu sergi sayesinde biz bir lig atlayacağız. Tanımadan tanıtmak mümkün değil, bu şehrin evlatları olarak şehrimizi önce kendimiz tanıyacağız, tanıyacağız ki tanıtımını yapabilelim. Kendi coğrafyasını tanımayanların, bu şehri tanıtma imkanı yoktur. Dolaysıyla bu sergi gerçekten, arkasında çok büyük çabalar, çok büyük gayretler sonucu gün ışığına çıkarılmış kazı çalışmalarının bir ürünüdür. İnşallah Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak da çok güzel bir bu manada bunların sergileneceği bir merkezi de inşallah hep birlikte inşa etmiş ve bu ülkenin, bu şehrin evlatlarına kazandırmış olacağız"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Direkli Mağarası Kazı Başkanı Doç. Dr. Cevdet Merih Erek de son 18 yılda farklı zaman dilimlerine ait eski insanların geride bıraktığı olağanüstü kayıtlarına ulaştıklarını söyledi.

Erek, "Bunların öncelikle Kahramanmaraş halkına paylaşılması ve akabinde farklı illerde tanıtımının yapılması, katma değer açısından Kahramanmaraş'a önemli düzeyde artılar kazandıracağına inanmaktayız." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayten Şenel ile davetliler katıldı.

Sergi bir hafta açık kalacak.