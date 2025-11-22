Haberler

Kahramanmaraş'a Özgü Takı Tasarımları Uluslararası Alanda Tanıtılacak

Kahramanmaraş'a Özgü Takı Tasarımları Uluslararası Alanda Tanıtılacak
KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen 'Kahramanmaraş'ın Zenginlikleri Projesi' ile kentin kültürel ve doğal değerleri modern takı tasarımlarında hayat buluyor. Proje, özgün figürleri kullanarak uluslararası platformlarda tanıtım yapmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı tarafından yürütülen " Kahramanmaraş'ın Zenginlikleri Projesi", kentin doğal ve kültürel değerlerini takı tasarımlarıyla buluşturuyor.

Projede Maraş burması, Afşin ters lalesi, Maraş sümbülü, Uludaz uğur böceği ve 2007'de kaçak kazı sonrası bulunan Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik figürleri gibi özgün ögelerden esinlenilen takıların hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Projeye aktif katılan öğrenciler hem deneyim kazanıyor hem de Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının modern dille geleceğe taşınmasına katkı sunuyor.

KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, AA muhabirine, çalışmanın son aşamaya geldiğini ve ortaya çıkan ürünlerle Kahramanmaraş'ın tarihi ile kültürel mirası arasında kadim bağ kurulduğunu söyledi.

Kurşun, proje kapsamında Kahramanmaraş'a özgü doğal ve kültürel figürleri modern takılara uyarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Programımızda başlattığımız projede artık somut sonuçlar elde etmeye başladık. Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel zenginliklerini küpe, kolye, broş ve bilezik gibi takılara dönüştürmeyi planlamıştık. Bugün bu planlarımızı hayata geçiriyor ve bu değerlerle güçlü bir kültürel bağ kuruyoruz. Ürünlerimizde hem kentin kadim tarihinden hem de doğal güzelliklerinden esinlendik."

Uluslararası platformlarda tanıtılacak

Üretilen takıların uluslararası platformlarda tanıtılmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurşun, "Bu ürünlerin gerçekten eşsiz olduğunu düşünüyoruz. Tasarımdan dijital modellemeye, oradan döküm ve parlatmaya kadar geçen süreçte ortaya çıkan çalışmaların dünya çapında tanıtımını amaçlıyoruz. Kahramanmaraş'ın kültürel ve doğal zenginliklerini, hazırlanan takı tasarımlarıyla uluslararası fuarlarda tanıtmak istiyoruz. Bu alanda iddialıyız çünkü ortaya çıkan ürünlerin geri dönüşleri çok güzel oldu." diye konuştu.

Takılarda kullanılan figürlerin çıkış noktasının Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik figürleri olduğunu ifade eden Kurşun, projenin öğrenciler için de önemli tecrübe alanı oluşturduğunu belirtti.

Kurşun, "Öğrencilerimiz, projenin her aşamasında görev alıyor. Tasarımların çiziminden dijital ortama aktarılmasına, dökümden parlatmaya ve kaynak işlemlerine kadar tüm süreçlere dahil oluyorlar. Böylece reel üretim sahasında takının nasıl ortaya çıktığını görerek ciddi bir deneyim kazanıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
500
