Kahramanlık türküleri yankılandı

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Berat Talat Karakoç tarafından hazırlanan "Kahramanların Türküleri" başlıklı konser, gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Türk halk müziğinin hafızasında yer eden kahramanlık temalı eserleri dinleyicilerle buluşturdu. Konser programında; Çökertme Türküsü, Yemen Türküsü, İzmir'in Kavakları ve Sarı Zeybek gibi kültürel mirasımızın önemli örnekleri seslendirilirken, katılımcılar duygu yüklü anlar yaşadı.

Konserde klasik kemençede Öğr. Gör. Hande Taşçeşme, kemanda Öğr. Gör. Fatih Adalı, kavalda Öğr. Gör. Dr. Kemal Akdemir, çelloda Öğr. Gör. Dr. Aykut Büyükköse yer alırken; bağlamada Ali Eren Ürün, Şahin Şengül, Halil Yılmaz ve Melek Delen performans sergiledi. Bateride Taha Yaser Yıldız, elektrogitarda Tuğrul Çağrı Öztürk, gitarda Ege İrem Şakar ve klavyede Bahadır Kutlu programa eşlik etti. - DÜZCE

