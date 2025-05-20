Kahramankazan'da Öğrencilerin Resim Sergisi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ilkokul öğrencilerinin okudukları kitaplardan esinlenerek yaptıkları resimler sergide buluşturuldu.

Gazi İlkokulunca başlatılan "Gazi'nin Yıldızları Okuyarak Parlıyor" projesi kapsamında öğrenciler, 1 yıl boyunca okudukları kitapları konu alan resimler yaptı.

Öğretmenler Ali Öztürk ve Sevim Eğinç Doruk'un gözetimindeki çalışma sonunda hazırlanan 55 resim, okulda açılan sergide bir araya getirildi.

Sergiyi gezen veliler, çocukların eserlerini inceledi.

Öğretmenlerden Doruk, gazetecilere, öğrencilere küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında çocukların her ay kitap okuduğunu dile getiren Doruk, "Öğrencilerimiz, etkilendikleri kitap karakterlerini resme yansıttılar ve ortaya böyle güzel eserlerden oluşan bir sergi çıktı. Projeyle aynı zamanda onların bilgi ve becerilerinin artmasını, yeteneklerinin keşfedilmesini hedefledik." dedi.