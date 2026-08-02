"Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" resim yarışmasının sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında dereceye girenler, 21 Ağustos'ta duyurulacak.

MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüne yönelik farkındalıklarının artırılması, vatan ve bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi maksadıyla hazırlanan resim yarışması 4 Mayıs'ta başladı.

Ülke genelinde serbest katılımla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerince hazırlanan eserler, ilçe ve illerde kurulan komisyonlar tarafından seçilerek MEB'e ulaştırıldı.

Eserler, 2 Temmuz'da MSB karargahındaki seçici kurul aracılığıyla, temaya ve kompozisyon tekniğine uygunluk, yaratıcı çalışma ve özgünlük kriterleriyle puanlamaya tabi tutuldu.

Yarışmada, MSB'nin sosyal medya platformunda başlatılacak anket ve komisyonun değerlendirmesi sonucu en yüksek puanı alan 3 eser, 1-7 Ağustos tarihlerinde ilköğretim, 7-14 Ağustos tarihlerinde de ortaöğretim kategorisinde oylamaya sunulacak.

Her iki kategoride dereceye girenler, iki bakanlığın sosyal medya hesaplarından 21 Ağustos'ta ilan edilecek.

Ödül töreni ve sergi faaliyeti ise daha sonra planlanacak.

Kaynak: AA