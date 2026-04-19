Yunus Emre Enstitüsü Mısır'da geleneksel Türk okçuluğu kursu başlattı

Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'ın Kahire şehrinde iki ay sürecek geleneksel Türk okçuluğu kursunu başlattı. 24 Mısırlı kursiyerin katıldığı kurs, Okçular Vakfı'nın 'Kemankeş' projesi kapsamında düzenleniyor.

Kurs kapsamında katılımcılara geleneksel Türk okçuluğunun tarihsel arka planı ile ekipman kullanımı hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretiliyor.

Kahire YEE Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, açılış konuşmasında, kursa yoğun ilgi olduğunu belirterek, okçuluğun Türk askeri ve kültürel tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Karaalioğlu, Türk okçularının tarih boyunca elde edilen askeri başarılarda, özellikle Malazgirt Muharebesi'nde önemli rol oynadığını vurguladı.

Toplam 36 saat sürmesi planlanan kursun, 20 Haziran'da düzenlenecek yarışma ve sertifika töreniyle sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
