Artvin'in Kafkasör yaylasında düzenlenen boğa güreşlerinin 3. gününde 32 boğa mücadele etti. Festivalde binlerce insan izledi ve 100 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Kafkasör Festivali'nin 3. gününde 32 boğa güreşti

ARTVİN - Artvin'in Kafkasör yaylasında bu yıl 42.'si düzenlenen boğa güreşlerinin 3. gününde 32 boğa kıyasıya mücadele etti.

Artvin'de bu yıl 42.'si düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında boğa güreşleri gerçekleştirildi. Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen ve 4 gün sürecek güreşlerin üçüncü gününde ağırlıklarına göre küçük orta, büyük orta ve süper baş kategorilerinde 32 boğa kapıştı. Ödüllü boğa güreşleri festivalinin binlerce insan izledi. 25 hakemin görev aldığı festivalde 100 personel görev alırken, üçüncü gününde 100 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Geçen yılın şampiyonlarından boğacı Hüseyin Altuntaş, yaptığı açıklamada "Geçen sene burada şampiyonluk yaşadık. Boğamı sattım şimdi tribünden izliyorum. Arenadan boğa güreştirmek çok farklı bir tutku. Güzel güreşler oluyor. Emeği geçen herkese teşekkürler sunuyorum" dedi.