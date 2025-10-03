Kadir Çelik: Sanatın ücra köşelere ulaşmasını ve her çocuğa hitap etmesini istiyorum'

TİYATROYA BAŞLANGIÇ VE AKADEMİNİN KURULUŞU

Kadir Çelik, tiyatroya ilk adımını Ali Çoban sayesinde attığını anlattı. Ailesinin başlangıçta bu işe sıcak bakmadığını belirten Çelik, "Çalışmak zorunda olduğum bir ailenin çocuğuydum. Tiyatro yapmak benim için büyük bir riskti" sözleriyle zorluklara rağmen sahne sanatlarını seçtiğini dile getirdi. Çelik, 2017 yılında kurduğu 7 Art Film ve Sahne Sanatları Akademisi'nin, gönülden sanatçıların yetişmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

SANATIN HERKESE ULAŞMASI VE ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Çelik, sanatın toplumun her kesimine ulaşmasının önemine dikkat çekti. "Amacım, ücra köşedeki bir çocuğun sanata ulaşmasının zor olmaması" diyerek, sanatın ayrıcalıklı bir kesime ait olmadığını vurguladı. Ayrıca özel çocukları diğerlerinden ayırmadıklarını belirterek, akademide aynı eğitimi aldıklarını ifade etti. Ona göre sanat, herkes için eşit ve kapsayıcı bir alan olmalı.