Kadınlardan Bando Takımı, 29 Ekim İçin Hazırlanıyor

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Müzik Öğretmeni Esra Baykan öncülüğünde kurulan bando takımında 20 kadın, trampet, davul ve borazan gibi enstrümanlarla provalarını sürdürüp, gösteri yapacakları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan Müzik Öğretmeni Esra Baykan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri yapmak için kursiyer kadınlardan oluşan ekiple bando takımı kurdu. İlçede 'Bandonun sultanları' olarak adlandırılan 20 kişilik grup, bayram öncesi başladığı çalışmalarını sürdürüyor. Baykan öncülüğünde, trampet, davul, zil ve borazan gibi enstrümanlarla provalarını sürdüren grup, bayram kutlamalarına hazırlanıyor. Okul bahçesinin yanı sıra ilçe sokaklarında da süren çalışmalar renkli görüntüler oluştururken, grubun gösteri öncesi performansı da çevredekiler tarafından ilgiyle izleniyor. Bando takımına katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, 'Biz de varız' mesajı veren kadınlar, 29 Ekim'de Kemalpaşa sokaklarında marşlarla yürüyecek.

'29 EKİM İÇİN GÜZEL BİR OLUŞUM OLDU'

Müzik öğretmeni Esra Baykan, oluşturulan bando takımının kısa sürede uyum yakaladığını belirterek, "İlkokuldan beri bando çalışması yapıyorum. Bandoyu çok seviyorum ve bayramlarda bandonun coşku kattığını düşünüyorum. O yüzden böyle bir fikir aklıma geldi. Kadınlar da çok talepte bulundu. Yoğun bir katılım ile çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim için güzel de bir oluşum oldu. Bando takımı, 30'lu yaşlardaki kadınlardan oluşuyor. 29 Ekim'e hazırlanıyoruz. Erken toparlandık son haftalarda çok iyi bir seviyeye geldik. Herkesin bayramını kutluyoruz" dedi.