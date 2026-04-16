Kadim Türk destanları yeniden gün yüzüne çıktı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı Şair Kenan Çarboğa'nın 'Yeniden Destan Çağı' isimli kitabı okuyucusuyla buluştu.

Saka (İskit), Hun, Göktürk ve Uygur destanlarının yer aldığı kitap, kurucusu ve onursal başkanı MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli olan ve mevcut başkanlığını İsmail Faruk Aksu'nun yürüttüğü Türk Akademisi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından yayımlandı. Kitabın editörlüğünü ise TASAV Başkanvekili Konur Alp Koçak üstlendi.

Daha önce de önsözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı Korkutname isimli kitabıyla adından söz ettiren Kenan Çarboğa, Yeniden Destan Çağı kitabında destanlarımıza ışık tutarak Türk milletinin tarihi serüvenine ve kültürel kodlarına dair akademik bir perspektif sunarak önemli bir eksikliği gidermiş oldu. Virgil'in yazdığı Aeneis ile Roma, Homeros'un yazdığı İlyada ve Odessa ile Yunan ve Firdevsi'nin yazdığı Şehname ile Fars destanları klasikleşmişlerdi. Kenan Çarboğa'nın yazdığı Korkutname ve Yeniden Destan Çağı eserleriyle de Türk destanları klasik olma hüviyetini kazanmış oldu. Edebiyat ve akademi çevreleri için kaynak eser olma özelliğini barındıran Yeniden Destan Çağı kitabında Türk dünyasının ortak hafızasında yer tutan Alp Er Tunga, Şu, Oğuz Kağan, Attila, Ergenekon, Bozkurt, Türeyiş ve Göç destanları yer almaktadır. Ayrıca Yeniden Destan Çağı kitabı, destanların oluşma dönemine göndermede bulunan çizimlerle de dikkati çekti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
