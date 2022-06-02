Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Haberler

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Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Doğukan Gürel - Kültür Sanat
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Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı Erzurum Tanıtım Günleri'ne kadayıf dolması yeme yarışması damga vurdu.

Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

ANKARA - Erzurum Tanıtım Günleri'ne kadayıf dolması yeme yarışması damga vurdu.

Erzurum'un kültürel ürünlerini ve yöresel lezzetlerinin vatandaşlara tanıtıldığı Erzurum Tanıtım Günleri Ankara Millet Bahçesi'nde başladı.

Erzurum'dan getirilen esnafların, kadayıf dolmasından göğermiş peynire, cağ kebaptan kıtlama şekere kadar Erzurum'un kültürünü yansıtan tüm ürünlerini sergilediği program, vatandaşların akınına uğruyor.

Cağ Kebabı Ustası Emrah Yılgın, Erzurum'a ait ünlü Cağ Kebabı'nın diğer yemeklerden farkını anlattı. Yılgın, "Besi koyunundan yapılmıyor. Dışarıdan dağda doğal otlarla beslenen ve belirli kilolara ulaştıktan sonra kesilen koyunların sinirleri alınıyor, yumuşak bir şekilde 2-3 gün marinede bekletildikten sonra şişe vuruluyor. Başka bir özelliğini sorarsınız odun ateşinde doğal ortamda pişiriliyor. Tüpte pişmez bu, közde piştiği için ayrı bir lezzet katıyor" dedi.

Pasinler Belediyesi'nin standında bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, "Pasinler halkı olarak bu etkinliğe katıldık. İlçemizi en iyi temsil etme noktasında burada bulunuyoruz. İlimize ilçemize hayırlar getirmesini istiyoruz. Tanıtımımıza da fayda sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen tanıtım günlerinde Erzurum'a ait kadayıf dolması yeme yarışması da düzenlendi. Vatandaşların birbiriyle kıyasıya yarıştığı mücadelenin galibi ise Esat Bindesen oldu.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Kültür Sanat

Pasinler Erzurum Ankara Kültür Sanat Haberler

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